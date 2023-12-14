Армия США хочет создать воздушную сеть для передачи энергии лазерами

Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США привлекло одного из своих крупнейших подрядчиков — аэрокосмическую компанию Raytheon Technologies (RTX) — к проектированию и разработке воздушной беспроводной ретрансляционной системы для доставки энергии в любую точку мира. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте RTX.

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В рамках двухлетнего контракта стоимостью $10 млн Raytheon создаст сеть высотных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных устройствами для приема и передачи энергии с помощью лазеров.

Предполагается, что беспилотники смогут отправлять энергетические импульсы по цепочке на необходимое расстояние, пока не достигнут цели. Цель может быть как наземным объектом, так и другим БПЛА, которому требуется подзарядка.

В DARPA сравнили задумку с интернетом, где вместо данных передается энергия.

Военные учли, что таким образом будет теряться до 70% отправленной энергии при преобразовании электричества в лазерный луч и его обратной конвертации в электроэнергию на каждом этапе маршрута.

Однако в DARPA считают, что системе необязательно быть эффективной, если она позволит безопасно доставлять энергию в зоны боевых действий. В управлении отметили, что технология может найти применение и в мирной жизни.