В России испытали носитель «Калибров»

В ходе проходящих в Балтийском море государственных испытаний малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 (шифр «Буян-М»), выступающий носителем, в частности, крылатых ракет семейства «Калибр», выполнил стрельбы по воздушным целям. Об этом со ссылкой на Балтийский флот сообщает ТАСС.

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Стрельбы были выполнены из корабельного комплекса управляемого вооружения «Гибка». Цель была успешно поражена.

«В качестве воздушных мишеней во время выполнения стрельб использовалась светящаяся авиационная бомба САБ-250, сброшенная фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации флота и представленная в виде гирлянды со светящимися элементами», — уточнили на флоте.

В августе агентству на Зеленодольском заводе сообщили, что «Наро-Фоминск» пройдет ходовые и государственные испытания в Кронштадте.