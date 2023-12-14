Что за система РЭБ «Лесочек», о которой рассказал Путин на прямой линии

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что ВС РФ используют в зоне проведения СВО новые малогабаритные станции радиоэлектронной борьбы «Лесочек».

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Путин, отвечая на вопрос военного корреспондента Дмитрия Кулько о поставках БПЛА в вооруженные силы, заявил, что ситуация улучшается и новые системы РЭБ, такие как «Лесочек», устанавливаются почти на все новые бронемашины.

«Не всегда все получается, не всегда хватает. У нас линия фронта почти 2000 км, конечно, не везде все вовремя поставляется, но и собственное производство растет, а также многое закупается за границей. Государство, Минобороны РФ и промышленность активно работают в этом направлении. В системе РЭБ многие вещи появляются, например новая система „Лесочек“, которая устанавливается почти на все бронемашины», — рассказал глава государства.

Также Путин пообещал, что производство в этом направлении будет наращиваться.

Что известно о системе РЭБ «Лесочек»

РЭБ «Лесочек» — это комплекты возимых генераторов помех. Данный комплекс радиоэлектронной борьбы существенно превосходит зарубежные аналоги за счет расширенного рабочего диапазона частот и применения новых способов формирования помех.

«Уникальные возможности комплекса позволяют значительно повысить защиту автомобильной, бронетанковой техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и в местах стоянки. Комплекс высокомобилен и может размещаться на бронетехнике, автомобиле или в рюкзаке», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что «Лесочек» обладает высокой конфликтной устойчивостью в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления и самонаводящегося по излучению оружия, что существенно повышает его боевую устойчивость.

Также известно, что танки Т-72Б3М и Т-80БВМ оснащают комплексом РЭБ «Лесочек», который подавляет радиоканалы управления минами и самодельными взрывными устройствами.

«„Лесочек“ позволяет существенно повысить защиту техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств. Новое вооружение может применяться на марше и на местах стоянки войск, а также в пунктах постоянной дислокации воинских частей и при выполнении полигонных задач», — объяснил полковник Николай Федоров, сообщает «Звезда».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября заявлял, что Россия создала эшелонированную систему радиоэлектронной борьбы в районе Лимана, Купянска и Артемовска в Донецкой области благодаря серийному производству РЭБ.