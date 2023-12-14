Путин отметил улучшение обеспечения дронами участников СВО

Ситуация с обеспечением беспилотниками военных в зоне спецоперации улучшается. Об этом в среду заявил Президент России Владимир Путин в итоговой программе, которую Кремль транслирует в социальных сетях.

По словам главы государства, отечественные производители активно выпускают дроны, но БпЛА закупаются и в частном порядке за границей.

Жители отправляли вопросы и обращения главе государства по телефону, SMS, на сайте «Москва — Путину» и через мобильное приложение. В общей сложности в Кремль поступило свыше двух миллионов сообщений.