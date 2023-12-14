Путин отметил улучшение обеспечения дронами участников СВО
Ситуация с обеспечением беспилотниками военных в зоне спецоперации улучшается. Об этом в среду заявил Президент России Владимир Путин в итоговой программе, которую Кремль транслирует в социальных сетях.
По словам главы государства, отечественные производители активно выпускают дроны, но БпЛА закупаются и в частном порядке за границей.
Совмещенные пресс-конференция и прямая линия Путина проходят 14 декабря в Гостином Дворе. Модераторами выступают пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, журналист «России-1» Павел Зарубин и ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская.
Жители отправляли вопросы и обращения главе государства по телефону, SMS, на сайте «Москва — Путину» и через мобильное приложение. В общей сложности в Кремль поступило свыше двух миллионов сообщений.
Аналогичное количество вопросов Владимиру Путину прислали летом 2021 года в рамках предыдущей прямой линии. Почти за четыре часа лидер страны ответил в прямом эфире на 68 обращений. Россиян, в частности, волновали ограничений льготной ипотеки, ремонта дорог, детских пособий, ветхого жилья, вакцинации и другие.