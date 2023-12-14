Сенатор США заблокировал ускоренное принятие оборонного бюджета

В США сенатор-демократ Майкл Беннет заблокировал ускоренное рассмотрение проекта оборонного бюджета страны на предстоящий год, сообщает Politico.

Законодатель, таким образом, хочет выиграть время для завершения межпартийных дебатов по вопросам безопасности южной границы США и, как следствие, вопросу о выделении нового пакета помощи Киеву.

Как пишет издание, Беннет обеспокоен тем, что американский Конгресс вскоре может прервать работу на фоне приближающихся рождественских праздников, не завершив обсуждение вопросов границы. Республиканцы отказываются одобрять выделение дополнительных средств для Украины, пока не будут ужесточены меры по обеспечению безопасности на американо-мексиканской границе.

Беннет также рассматривает возможность затягивания процесса рассмотрения ряда других инициатив, если этого потребует ситуация. При этом конгрессмен дал понять, что не намерен блокировать процедуры утверждения тех или иных кандидатов на государственные посты, которые традиционно должны получить одобрение в Сенате.

Многие республиканцы говорят, что после ухода Палаты представителей на каникулы принятие нового закона об иностранной помощи в этом году станет невозможным. Тем не менее, сенатор Том Тиллис заявил: «Мы должны оставаться здесь до тех пор, пока не достигнем соглашения или не согласимся, что мы не можем».

«Я надеюсь, что мы останемся», — сказал сенатор Крис Мерфи, ведущий переговорщик по границе от Демократической партии.