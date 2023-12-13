Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

Если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием данных стран в конфликте, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. RT на русском
«Решительно предупреждаем, что применение истребителей [F-16] с территории указанных стран-членов НАТО [Польши, Румынии и Словакии] будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — констатировал Гаврилов. Lenta.ru
Ранее в Пентагоне заявили, что истребители-бомбардировщики F-16, поставляемые Украине коллективным Западом, будут проходить в ряде стран Европы серьезные ремонтно-технические работы. Газета.Ru