Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

Если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием данных стран в конфликте, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. RT на русском