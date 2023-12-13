Охота на врагов евреев: история МОССАДа, который прозевал атаку ХАМАС

Легендарный МОССАД, который 13 декабря отмечает 74 года со своего основания, еще недавно считался вездесущим и всевидящим. Говорили, что у МОССАДа очень «длинные руки». Однако после 7 октября миф об израильской разведке померк — пресса ругает организацию за то, что та «проспала» подготовку ХАМАС к нападению на еврейское государство. Как создавалась и развивалась эта спецслужба и насколько могущественной она остается сегодня, разбирался NEWS.ru.

Как родилась легенда

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Израильские спецслужбы, неразрывно связанные с армией, фактически возникли за полтора десятилетия до провозглашения еврейского государства. Прототипом вооруженных сил будущей страны выступала сионистская военная организация «Хагана», созданная для самообороны на территории подмандатной Палестины после погромов со стороны арабского населения в 1929 году. Местная полиция игнорировала жалобы евреев, поэтому им пришлось создать собственную силовую организацию.

В 1934 году было основано одно из новых подразделений «Хаганы» — организация «Шай», ставшая прототипом разведки. Ее члены занимались сбором данных, вербуя информаторов преимущественно среди самих же еврейских общин.

Положение кардинально изменилось после провозглашения независимости Израиля в 1948 году. Наряду с остальными государственными органами были также созданы современные спецслужбы. ШАБАК, который занялся контрразведкой, и АМАН (военная разведка) находились в подчинении Минобороны. Политическое управление было подчинено МИД. Именно это подразделение окончательно оформится в МОССАД в 1951 году.

У разведки еврейского государства оказались «длинные руки»

Израильская разведка сразу начинает активно действовать далеко за рубежом. МОССАД по мере развития проводит все больше операций — в основном точечных — по устранению или похищению нацистских преступников, а также тех, кто угрожал безопасности евреев по всему миру.

«Израильская секретная служба, которая возникла для поиска нацистов сразу после Второй мировой войны, постепенно прошла трансформацию и превратилась в службу внешней разведки и внешней безопасности. Но МОССАД при этом продолжал заниматься и „охотой на нацистов“. Самый знаменитый пример — это поимка в Латинской Америке Адольфа Эйхмана, одного из руководителей гестапо, отвечавшего за „окончательное решение еврейского вопроса“. В 1960 году его доставили в Израиль для публичного суда, а впоследствии вынесли смертный приговор. Эта операция стала одним из самых выдающихся успехов спецслужбы», — рассказал NEWS.ru сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

Как развивалась агентура МОССАДа за границей

По мере своего развития МОССАД расширялся, его возможности росли. В 1950-е в организации работали 11 сотрудников, для операций приходилось привлекать сотрудников других спецслужб. А сейчас на МОССАД, по оценкам ЦРУ, работают около семи тысяч человек.

Если в первые десятилетия служба занимается преимущественно политическим шпионажем, то затем она превращается в инструмент борьбы с противниками Израиля в регионе. Охота за врагами страны за рубежом, предположительно, продолжается до наших дней, хотя официально Тель-Авив в этом не признается. Но, к примеру, МОССАД обвиняют в ликвидации иранского ученого-физика Мохсена Фахризаде в 2020 году, который, предположительно, участвовал в военной ядерной программе Тегерана.

Внезапная смерть египетского ученого-ядерщика Абу Бакра Рамадана, возглавлявшего Национальную сеть обсерваторий по радиационным данным в Египте, которая случилась в 2019 году, тоже привела к обвинениям со стороны арабских СМИ — подозрение пало на МОССАД.

Как МОССАД уничтожает террористов за пределами Израиля

«Анализировать эффективность МОССАДа не так уж и просто. Ведь многие успехи, а также многие провалы до сих скрываются за грифом „совершенно секретно“. Если говорить о неудачах, то прежде всего речь идет о войне Судного дня 1973 года. Тогда Египет неожиданно напал на позиции израильских войск на Синайском полуострове. Израильтяне проиграли во многом из-за некачественной развединформации», — рассказал Ципис и добавил, что ему известно больше примеров успешных действий МОССАДа.

«Громкая и успешная операция — это поочередная ликвидация всех террористов, устроивших теракт против израильской команды в 1972 году на мюнхенской Олимпиаде. В итоге этой охоты почти все участники нападения были уничтожены за несколько лет. По своему значению этот успех сравним с тем же вывозом Эйхмана в Израиль», — отметил Ципис.

МОССАДу ставят в вину то, что спецслужба проспала атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Теперь организация готовится ликвидировать лидеров палестинского движения в других странах после окончания войны в Газе — по крайней мере, такие утечки появились в начале декабря.

При этом главы ЦРУ и МОССАДа Уильям Бернс и Дэвид Барни в ноябре сыграли ведущую роль в достижении перемирия с движением ХАМАС.

Как МОССАД реабилитируется за атаку ХАМАС 7 октября

Ряд изданий обвинил МОССАД в том, что он пропустил подготовку ХАМАС к атаке на Израиль 7 октября. Бывший глава разведслужбы Эфраим Галеви публично признал, что разведка не имела представления о готовящемся теракте. Помимо этого, у МОССАДа не было сведений о большом количестве ракет у группировки.

«Это немыслимо, мы не ожидали, что они будут настолько эффективны. <...> К сожалению, их операция была весьма успешной и хорошо скоординированной», — заявил Галеви.

Однако Ципис считает, что за провал 7 октября ответственен не МОССАД, а военная разведка ШАБАК. «Давайте внесем ясность. МОССАД — внешняя разведка. А противостояние Израиля и ХАМАС считается внутриизраильским конфликтом. Так что это — зона ответственности внутренней разведки, а именно ШАБАКа», — пояснил эксперт.

Ципис отмечает, что МОССАД играет ключевую роль в конфликте с Ираном. Также это касается противостояния государства с Ливаном и Сирией.