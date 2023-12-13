ВС РФ взяла под контроль Марьинку. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Линия обороны ВСУ проходит за пределами города. Однако Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. Карта спецоперации на 13 декабря и ход военных действий — в материале URA.RU.

По данным telegram-канала Readoka, российские силы продолжают продвигаться в районе Богдановки и к северу от Артемовского. В Клещеевке и Андреевке продолжаются бои.

На Авдеевском участке российские военные продолжают наступать в районе Степного и в направлении Очеретино и Новокалиново. У российских сил есть успехи на южных окраинах Авдеевки.

По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российская армия вернула Марьинку, отогнав бойцов ВСУ из райцентра под Донецком. «В ходе боя часть боевиков уничтожена, часть взята в плен, часть бежала», — говорится в сообщении канала. ВСУ не смогли использовать беспилотники из-за морозной погоды. Отмечается, что линия обороны украинской армии проходит за пределами города.

Военкор Борис Рожин в своем telegram-канале отметил, что продолжаются бои к северу от Марьинского водохранилища. Он подчеркнул, что под контролем украинской армии остается около 2% территории города.

Командир танка с позывным Хатту сообщил, что российские силы начали наступление под Новодонецком. По расположению ВСУ танкисты работают с закрытых позиций.