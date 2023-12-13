Зеленский в США запросил ракеты еще большей дальности

Владимир Зеленский в ходе визита в Соединённые Штаты призвал Вашингтон передать Вооружённым силам Украины ракеты ATACMS большей дальности. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

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По данным издания, Зеленский решил поднять вопрос передачи ракет в ходе беседы со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.

«Зеленский поднял вопрос о необходимости поставок со стороны США версии ATACMS с большей дальностью», — говорится в публикации.