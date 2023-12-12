В США оценили работу российских беспилотников в зоне СВО

Беспилотники преобразили поле боя. На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало. Они не могут двигаться. Россияне их засекают и ликвидируют массированными ударами. У них столько дронов, что хватит на каждого военного ВСУ, — рассказал эксперт.