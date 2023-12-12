Росгвардии дали право создавать добровольческие формирования

Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования, участники которых получат социальные, налоговые и трудовые льготы. Такой пакет законов Госдума приняла на пленарном заседании 12 декабря.

Документ разработан группой депутатов и сенаторов. Добровольческие подразделения будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России. Вступить в такие формирования люди смогут на основании контракта.

На добровольцев Росгвардии и на членов их семей распространятся социальные и трудовые гарантии, налоговые льготы, которые уже есть у добровольцев Минобороны. Денежное содержание таких участников СВО не может быть ниже довольствия военнослужащих-контрактников.

Ко второму чтению одного из законопроектов поступили поправки, уточняющие условия административного надзора и службы по призыву в ФСБ. Находящихся под надзором граждан не будут наказывать, если они нарушили назначенные судом административные ограничения на территории с военным положением из-за риска для их здоровья и жизни. Если такие люди поступили на военную службу по мобилизации или заключили контракт, течение срока административного надзора приостановят.