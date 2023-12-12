Чехия одобрила частные военные поставки Украине на миллиарды долларов

Власти Чехии выдали частным компаниям страны лицензии на поставку военных материалов Украине на общую сумму в 117 миллиардов крон (чуть меньше 5,2 миллиарда долларов). Об этом сообщает ČTK.

Как отмечает ČTK, половина коммерческих проектов уже реализована. Общая стоимость реализованных контрактов составляет около 51,2 миллиарда крон (чуть менее 2,3 миллиарда долларов).

Чешский министр обороны Яна Чернохова назвала выдачу лицензий «значительным импульсом» для оборонной промышленности и экономики Чехии.

По данным Минобороны страны, с начала украинского кризиса Чехия поставила Киеву военную технику на сумму в 6,2 миллиарда крон (более 273 миллионов долларов), включая боевые вертолеты, танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы и ракетные установки. Но на армейских складах уже нет подходящего материала для передачи ВСУ, подчеркнула Чернохова.

Также чешские военные специалисты подготовили около четырех тысяч украинских солдат. В конце ноября парламент одобрил возможность обучения солдат ВСУ в Чехии и в 2024 году.

Ранее парламент Болгарии отклонил вето президента страны Румена Радева на безвозмездную передачу Киеву подержанных БТР. Техника, о которой идет речь, была произведена около 40 лет назад и хранилась на складах болгарского МВД.

В июле 2023 года народные депутаты решили, что МВД должно предоставить Украине сотню БТР, которые были выведены из эксплуатации.