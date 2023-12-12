В Росгвардии рассказали, сколько средств нужно для охраны учебных объектов в РФ

Чтобы все учебные заведения в России находились под охраной, дополнительно нужно около 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии и примерно 600 миллиардов рублей ежегодно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника директора ведомства Игоря Пышкина.

По его словам, в Росгвардии данный вопрос прорабатывали еще два года назад. Вместе с тем он признал, что сделать это будет сложно из-за нагрузки на бюджет страны.

"Что касается действующей системы предотвращения вооруженных нападений на школы, у нас есть сотрудник ЧОП, у нас есть рамка и у нас есть тревожная кнопа", – сказал он.

Утром 7 декабря брянская школьница пришла в гимназию № 5, где открыла стрельбу. В результате погибла девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Были задержаны отец устроившей стрельбу девочки, а также директор и охранник частного охранного предприятия, которые осуществляли функции охраны образовательного заведения.

Отмечалось, что региональная прокуратура проведет проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии, а также оценит организацию охраны и соблюдения пропускного режима.