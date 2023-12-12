В Литве половину призывников признают негодными к службе в армии

Около половины призывников в Литве признаются негодными к армейской службе из-за состояния здоровья, из них около 40% имеют проблемы с психикой и уровнем интеллекта. Об этом сообщило издание Kauno diena.

"Примерно каждый второй новобранец после проверки состояния здоровья признается комиссией по военной медицинской экспертизе негодным к строевой службе. В 2022 году таких было 51,6%", - приводит газета слова представителя комиссии Жигимантаса Скукаускаса.

Число годных к службе в армии по здоровью постоянно уменьшается с 2015 года. С учетом этого в 2020 году были снижены требования к призывникам по здоровью, но ситуация лучше не стала.

Из числа тех, кто получает негативный медицинский вердикт, около 40% составляют те, у кого отмечены проблемы с психологическим состоянием и уровнем интеллекта.

Так как призывников в Литве гораздо больше, чем позволяют финансовые и инфраструктурные возможности для организации срочной девятимесячной службы, новобранцев отбирают с помощью компьютерной программы с генератором выпадения чисел по принципу случайности.