Хуситы заявили об ударе противокорабельной ракетой по норвежскому танкеру Strinda

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар с помощью противокорабельной ракеты по норвежскому судну Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти.

Хуситы подтвердили удар ракетой по норвежскому танкеру
© Zuma/TACC

Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.

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"Военно-морские силы <…> Йемена провели операцию против норвежского судна Strinda, которое перевозило нефть и направлялось к израильскому образованию. По нему был нанесен удар противокорабельной ракетой", - говорится в заявлении мятежников, текст которого Сариа опубликовал в Telegram-канале.