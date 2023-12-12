Хуситы подтвердили удар ракетой по норвежскому танкеру

Хуситы заявили об ударе противокорабельной ракетой по норвежскому танкеру Strinda
Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар с помощью противокорабельной ракеты по норвежскому судну Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти.
Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.
"Военно-морские силы <…> Йемена провели операцию против норвежского судна Strinda, которое перевозило нефть и направлялось к израильскому образованию. По нему был нанесен удар противокорабельной ракетой", - говорится в заявлении мятежников, текст которого Сариа опубликовал в Telegram-канале.