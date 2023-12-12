Новые российские подлодки стали головной болью для Пентагона
Возможности атомных подводных лодок, над которыми 11 декабря, по приказу президента страны Владимира Путина, подняли флаги ВМФ, вызвали панику в США и стали головной голью для Пентагона. Как сообщает газета «Известия», речь идет об атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск».
Подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» заложили 18 декабря 2015 года. В прошлом году его спустили на воду, а в этом ноябре подлодка успешно выполнила испытательный пуск баллистической ракеты «Булава». Перехватить этот боеприпас практически невозможно, поскольку он оснащен разделяющимися головными блоками мощностью до 150 килотонн при дальности полета свыше 9 тысяч км. Стратегические крейсеры проекта 955 «Борей», к которым относится «Император Александр III», могут нести сразу по 16 таких ракет.
«Красноярск» был построен по проекту «Ясень-М». В ноябре он провел стрельбы боеприпасами «Калибр» и «Оникс» из подводного положения. Одна ракета была запущена из торпедного аппарата, вторая — из стрельбового комплекса УКСК, который может применяться и для «Циркона».
Особенность «Цирконов» заключается в невероятной скорости полета — около 11 тысяч км/ч на высоте до 40 км. Это делает ее перехват практически невозможным, по крайней мере существующими в мире противовоздушными системами. У войск НАТО таких ракет пока нет — на Западе гиперзвуковое оружие пока не передали в серию. Российский корабль, подошедший на дистанцию удара, представляет для врага смертельную опасность.
О способностях российского флота в прошлые годы не раз писали западные СМИ и говорили американские генералы. Еще в 2018 году экс-главком ВМС США Джеймс Фогго говорил, что техническая оснащенность подводных и надводных кораблей РФ «впечатляет». А в мае 2023 года в Newsweek вышла статья, в которой отмечалась критическая угроза для НАТО и западных стран от российского флота.
Отметим, что 11 декабря на борту фрегата «Адмирал Касатонов» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов также доложил Путину, что все корабли серии модернизируют для применения «Цирконов». Сейчас на борт фрегата уже загрузили четыре ракеты. При этом на «Севмаше» уже готовятся к дальнейшим работам — корабелы будут модернизировать следующий фрегат, «Адмирал Головко». До этого «Цирконы» установили на фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков».