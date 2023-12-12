Новые российские подлодки стали головной болью для Пентагона

Возможности атомных подводных лодок, над которыми 11 декабря, по приказу президента страны Владимира Путина, подняли флаги ВМФ, вызвали панику в США и стали головной голью для Пентагона. Как сообщает газета «Известия», речь идет об атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск».

Подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» заложили 18 декабря 2015 года. В прошлом году его спустили на воду, а в этом ноябре подлодка успешно выполнила испытательный пуск баллистической ракеты «Булава». Перехватить этот боеприпас практически невозможно, поскольку он оснащен разделяющимися головными блоками мощностью до 150 килотонн при дальности полета свыше 9 тысяч км. Стратегические крейсеры проекта 955 «Борей», к которым относится «Император Александр III», могут нести сразу по 16 таких ракет.

«Красноярск» был построен по проекту «Ясень-М». В ноябре он провел стрельбы боеприпасами «Калибр» и «Оникс» из подводного положения. Одна ракета была запущена из торпедного аппарата, вторая — из стрельбового комплекса УКСК, который может применяться и для «Циркона».

Особенность «Цирконов» заключается в невероятной скорости полета — около 11 тысяч км/ч на высоте до 40 км. Это делает ее перехват практически невозможным, по крайней мере существующими в мире противовоздушными системами. У войск НАТО таких ракет пока нет — на Западе гиперзвуковое оружие пока не передали в серию. Российский корабль, подошедший на дистанцию удара, представляет для врага смертельную опасность.

О способностях российского флота в прошлые годы не раз писали западные СМИ и говорили американские генералы. Еще в 2018 году экс-главком ВМС США Джеймс Фогго говорил, что техническая оснащенность подводных и надводных кораблей РФ «впечатляет». А в мае 2023 года в Newsweek вышла статья, в которой отмечалась критическая угроза для НАТО и западных стран от российского флота.