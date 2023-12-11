Военный эксперт назвал последствия передачи Украине боевых кораблей

Военный эксперт Максим Климов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения о создании «коалиции по морским возможностям Украины», которую возглавят Великобритания и Норвегия. Он подчеркнул, что Черноморский флот России необходимо заранее подготовить к эффективному противостоянию новым угрозам.

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«К инициативе Британии и Норвегии, которые решили возглавить «коалицию по морским возможностям Украины», следует отнестись серьезно. На данный момент заявлено о передаче противнику двух тральщиков типа Sandown. Эти корабли достаточно старые, но оснащены современным оборудованием для борьбы с минами», — отметил Климов.

Он добавил, что помимо надводных кораблей, для борьбы с которыми Россия располагает эффективными средствами, Запад может тайно передать Киеву подводные аппараты, которые обнаружить гораздо сложнее.

11 декабря военное ведомство Великобритании сообщило, что страна совместно с Норвегией возглавит вооруженную коалицию для поддержки Украины на море.