Погиб еще один воевавший на стороне ВСУ актер из "Возвращения Мухтара"

Украинский актер театра и кино Андрей Павленко, известный по сериалу «Возвращение Мухтара», скончался на фронте. О смерти воевавшего на стороне ВСУ артиста сообщила его супруга Дарья Орехова. RT на русском

Павленко играл в нескольких сезонах российского сериала "Возвращение Мухтара", а также в "Ментовских войнах. Одесса", фильме "По законам военного времени - 2". Деталей гибели Павленко издание не приводит. Актер окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, работал в киевских театрах. ТАСС