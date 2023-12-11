Администрация Байдена оказывает военную помощь Израилю в обход конгресса

Администрация президента США Джо Байдена поставляла Израилю танковые снаряды в обход конгресса. Об этом пишет британская газета The Guardian.

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«Поддержка администрацией Байдена войны Израиля в секторе Газа оказалась под пристальным вниманием после того, как выяснилось, что она обходила конгресс для поставок танковых снарядов и, как сообщается, не проводила постоянную оценку того, совершает ли Израиль возможные военные преступления», — пишет Guardian.

В материале говорится, что 9 декабря Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США опубликовало заявление, в котором говорится, что госсекретарь Энтони Блинкен применил чрезвычайные полномочия для поставки почти 14 тыс. танковых снарядов в Израиль, отказавшись от требования консультироваться с конгрессом в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружений.

В меморандуме США о политике поставок оружия говорится, что никакие поставки оружия не должны быть разрешены, если, по оценке Вашингтона, оно будет использоваться «для совершения, облегчения или усугубления рисков военных преступлений или преступлений против человечности...».