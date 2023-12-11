Военкор RT показал видео награждения 1430-го полка за атаку на опорник ВСУ

Военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры награждения разведчиков 1430-го полка за успешно проведённую атаку на опорник украинских войск под населённым пунктом Работино.

Награждение разведчиков за атаку на опорник ВСУ попало на видео
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Он отметил, что это направление было основным для ВСУ, однако противник со своими задачами не справился. Российские бойцы ликвидировали до 20 украинских солдат, заняли позиции, а также захватили вражеское вооружение.

Государственные награды военнослужащим вручал командир полка с позывным Учитель.

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Ранее командир отделения ВС России с позывным Кузя сообщил, что ВСУ снизили интенсивность атак на Запорожском направлении.