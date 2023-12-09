Express: ВСУ не получат корабли от Запада, так как их может перехватить РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут получить военные корабли от стран Запада из-за того, что их могут перехватить Вооруженные силы РФ. Об этом заявил британскому таблоиду Express основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса.

Названа причина, почему ВСУ не получат от Запада корабли
© РИА Новости

«Чтобы доставить корабли на Украину, им придется пройти через Черное море, находиться в международных водах, и что может помешать русским попытаться перехватить их по пути?» — заявил он.

Он отметил, что поставки кораблей на Украину гораздо сильнее подвержены рискам, чем поставки других видов вооружений. При этом эксперт выразил уверенность, что Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву.

В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Запад предоставит Украине военные корабли для охраны судов с зерном, говорит о том, что милитаризация республики продолжается под любым предлогом.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости