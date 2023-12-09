Примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» умер после ранения на СВО

Актер Василий Кухарский, присоединившийся к ВСУ в прошлом году, умер на Украине, сообщила пресс-служба «Театра на «Подоле» на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что смерть артиста наступила в результате ранения, полученного в зоне проведения военной операции.

© Театр на Подоле

Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни, — говорится в публикации.

Кухарский, известный по ролям в популярных российских телевизионных сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовский войны», вступил в ряды ВСУ в прошлом году, а в сентябре этого года получил тяжелое ранение. Близкие актера собирали деньги на его реабилитацию, но она не принесла результатов. Ему было 42 года.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов, известный по роли мушкетера в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров». Ему было 77 лет.