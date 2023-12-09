ХАМАС отреагировал на вето США на проект резолюции по Газе

Палестинское движение ХАМАС осуждает вето США на проект резолюции по Газе в Совете Безопасности ООН. Они сочли запрет на мирные переговоры сторон конфликта «бесчеловечным и неэтичным». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Один из членов политического бюро палестинского военного движения заявил, что препятствование принятию резолюции со стороны Вашингтона — это прямое участие в «убийстве людей» и поощрение к совершению «новых убийств». ХАМАС также обвинил Израиль в «этнической чистке» и отметил, что США своим решением доказывает пособничество «оккупационным силам».

Ранее США в СБ ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а также освобождению всех заложников без предварительных условий. Заместитель постоянного председателя США Роберт Вуд пояснил решение Вашингтона тем, что резолюция в числе прочего не содержала осуждения ХАМАС и не отражала права Израиля на самооборону.