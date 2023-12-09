Продолжать оказывать Киеву военную помощь — это преступление и самоубийство, так как все эти меры в конечном итоге лишь затягивают конфликт между Россией и Украиной. Такое заявление сделал международный обозреватель Ро Чжу Хён в своей статье, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

Он указал, что президент Владимир Зеленский сегодня стал «верным прислужником и марионеткой» США, он ведет против России «опосредовательную и несправедливую войну», поэтому продолжать оказывать ему военную помощь — большая ошибка. По его словам, поставлять Киеву оружие — значит, проявлять открытую враждебность к Москве, совершать военное преступление и сознательно затягивать кровавый конфликта на Украине.

Свою статью Ро Чжу Хён опубликовал под заголовком «Безрассудная военная помощь Украине — самоубийственный поступок, ведущий к катастрофе».