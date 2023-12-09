В КНДР назвали военную помощь Украине военным преступлением
Продолжать оказывать Киеву военную помощь — это преступление и самоубийство, так как все эти меры в конечном итоге лишь затягивают конфликт между Россией и Украиной. Такое заявление сделал международный обозреватель Ро Чжу Хён в своей статье, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.
Он указал, что президент Владимир Зеленский сегодня стал «верным прислужником и марионеткой» США, он ведет против России «опосредовательную и несправедливую войну», поэтому продолжать оказывать ему военную помощь — большая ошибка. По его словам, поставлять Киеву оружие — значит, проявлять открытую враждебность к Москве, совершать военное преступление и сознательно затягивать кровавый конфликта на Украине.
Свою статью Ро Чжу Хён опубликовал под заголовком «Безрассудная военная помощь Украине — самоубийственный поступок, ведущий к катастрофе».
Он также критикует «косвенные поставки» Киеву снарядов калибра 155 со стороны Южной Кореи, о рекордных объемах которых ранее сообщила газета The Washington Post. Северокорейский политик назвал подобный поступок «проявление крупнейшего раболепия» в сторону США, которому может позавидовать даже Запад, хотя там все «пропитано русофобией».