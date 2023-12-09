В секторе Газа разрушили Великую мечеть

Большая мечеть Омара (Великая мечеть Газы, мечеть Аль-Кабир) была разрушена в результате авиаударов со стороны Израиля. Такое заявление сделало палестинское военное движение ХАМАС, их слова приводит канал Al Ghad, передает РБК.

© Flickr / Israel Defense Forces

В то же время агентство Reuters подчеркивает, что ряд подконтрольных ХАМАС палестинских СМИ активно распространяют фотографии, на которых видны обвалившиеся крыша и стены здания, а также большая трещина в основании минарета. Reuters отмечает, что неизвестно, когда именно были сделаны эти снимки и настоящие ли они.

Большая мечеть Омара расположена в старом квартале города Газа, ее также называют Великой мечетью. Она была построена в пятом веке, это старейшая и наиболее крупная мечеть на территории анклава, передает AFP. Большая мечеть Омара стоит на месте старого христианского храма, который после арабского завоевания перестроили в мечеть.