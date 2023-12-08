Вооружённые силы РФ с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов по военной инфраструктуре противника, пунктам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Как указали в Минобороны РФ, все назначенные объекты поражены. Также за указанный период были сбиты пять украинских самолётов (три Миг-29 и два Су-25), один вертолёт Ми-8 и 224 беспилотных летательных аппарата.

В период с 3 по 8 декабря Вооружённые силы РФ нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ — арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также были поражены пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

«Все назначенные объекты поражены», — заявил Конашенков.

Кроме того, средства ПВО в течение недели сбили пять самолётов (три Миг-29 и два Су-25) и один вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. К тому же были перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата.

В Минобороны РФ указали, что с 3 по 8 декабря были захвачены в плен 12 украинских военнослужащих.

Ситуация на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника. При этом ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 41-й, 43-й и 60-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника за неделю составили свыше 480 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю возле Ямполовки (ДНР) и при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ. Также нанесено поражение скоплениям живой силы 95-й десантно-штурмовой, 63-й и 66-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения. Потери ВСУ составили более 1445 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении Южной группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника возле н. п. Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка (ДНР), а также отражены 18 атак противника. Общие потери ВСУ составили более 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны. Потери противника составили свыше 845 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. К тому же было нанесено огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.