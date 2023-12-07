Украина хочет начать производство собственного оружия

Украина хочет отказаться от оружия Запада и начать производить собственное на фоне трудностей с одобрением законопроекта о помощи Киеву в Сенате Конгресса. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По оценкам издания, восстановление оружейной промышленности Украины займет годы. При этом отмечается, что западные производители вряд ли будут создавать на Украине самое современное оружие.

Как отмечает WSJ, собственное производство оружия особенно актуально для Украины сейчас, когда в США усиливается сопротивление одобрению нового пакета помощи Киеву. Западные запасы оружия истощаются, а признаков завершения конфликта пока нет.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что его страна самостоятельно не способна нарастить военное производство, чтобы достичь паритета с Россией.