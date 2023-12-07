Армия Ирана начала получать улучшенные Т-72F

"Как уже отмечалось, эти машины внешне напоминают российские Т-90М, но на самом деле, это самостоятельная иранская разработка, которая велась в рамках программы, известной как Karrar.



Правда, в результате наработок Корпус стражей исламской революции начал приобретать более продвинутые версии танка, у которых имеются, например, дистанционно управляемая пулеметная установка, армия выбрала более простой вариант.



Тем не менее, разработчики многое сделали для повышения характеристик такой гусеничной техники. Существенно повышена защита - башни теперь сварные, с улучшенными многослойными преградами, "реактивная броня" также доработана.



Значительно обновлена система управления огнем, внедрены тепловизионные прицелы, возможность применения управления огнем стала обязательной опцией. Имеются датчики, фиксирующие лазерное облучение и другое современное оборудование.



Несколько лет назад демонстрировались, созданные в рамках программы Karrar двигатели мощностью в 1000 лошадиных сил, правда, не известно установили ли их сейчас на Т-72F или это сделают позже. Так как предполагается модернизировать все имеющиеся в Иране Т-72М1 и Т-72C", - отметил военный эксперт.