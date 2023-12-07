Запад стал для Украины всем — ему Украина посвятила всю себя без остатка и в переносном, и скоро будет в прямом смысле. Запад стал предметом обОжения (от слова «божество» — прим. NEWS.ru), парадизом, он стал ближе родной матери и дороже родных детей — иначе просто невозможно объяснить причины такого самопожертвования. И вот, как не любящая мачеха по отношению к беззаветно влюбленному в нее ребенку, он показывает свое нелицемерное отношение — готов удавить и уморить всего лишь по причине внутренних противоречий, — написал офицер.