Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что на Купянском направлении была обнаружена группа англоязычных журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Марочко, «группу англоязычных абонентов» выявили во время мониторинга открытых радиочастот в районе Купянска. Расшифровка переговоров показала, что сотрудники западных СМИ вели «деловую беседу».

Других деталей Марочко не привел.

Накануне, 6 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении российские силы отразили пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й и 57-й бригад ВСУ в районах сел Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также озера Лиман.