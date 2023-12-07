В РФ назвали ракеты, способные сбивать истребители F-16

Истребители F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут сбивать дальнобойными ракетами 40H6 из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

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По информации агентства, ракеты 40H6 являются самыми совершенными в своем классе в мире. Они оснащены головками самонаведения, обладающими уникальными возможностями.

"Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные Данные ракеты станут одним из основных средств, наряду с истребительной авиацией, по уничтожению F-16", - поделился источник.