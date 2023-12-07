Мобилизация: последние новости на сегодня 7 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Соцподдержка семей участников СВО повышает качество их жизни

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Меры социальной поддержки родственников и детей военнослужащих, принимающих участие в боях на Украине, дают возможность улучшить качество их жизни. Об этом заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов, передает Национальная служба новостей.

Он уточнил, что власти должны учитывать обстоятельства жизни родителей, жен и детей граждан, которые участвуют в специальной военной операции. Среди основных мер поддержки: льготы на оплату капитального ремонта и услуг жилищно-коммунального хозяйства; места вне очереди в школах и детских садах; бесплатных занятия в кружках и секциях; льготы по работе для жен военнослужащих.

В Екатеринбурге объявили о создании «Братства ветеранов СВО»

«Братство ветеранов СВО» появится в Екатеринбурге. О создании объединения заявил депутат городской думы Тимофей Жуков в своих социальных сетях, передает «Уральский меридиан».

«Не буду озвучить проблемы, воинов приходит все больше, по мере скромных возможностей стараемся участвовать», — написал он и анонсировал появление нового объединения — «Братства ветеранов СВО.

Жуков пояснил, почему в названии фигурирует слово «братство». Он считает, что после «военных ситуаций» люди не могут стать друг другу чужими.

Путин подписал указ о присвоении генеральских званий

Как говорится в документе, восьми офицерам ВС РФ присвоено звание генерал-лейтенанта, одному офицеру — вице-адмирала, двадцати офицерам — генерал-майора, еще четырем офицерам — контр-адмирала.