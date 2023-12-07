США приостановили участие в ДОВСЕ

До этого Белый дом уведомил, что выход России из ДОВСЕ крайне разочаровал их. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби считает, что Москва своими действиями фактически не оставила им выбора, кроме как тоже выйти из договора. Для защиты НАТО США могут изменить размещение своих сил в Европе, это также будет ответом на выход РФ из ДОВСЕ, уведомил Кирби. В целом в Вашингтоне считают, что приостановка участия США в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе усилит возможности НАТО по сдерживанию и обороне, так как теперь ограничения, влиявшие на учения, развертывание и планирование, сняты.