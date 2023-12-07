Израиль и США обсуждают создание оперативной группы в Красном море из-за хуситов

США и Израиль обсуждают ситуацию в регионе Красного моря, где в последнее время замечена активность вооруженных сторонников йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Они не исключают возможность создания в том регионе оперативных групп. Такое заявление сделал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, передает ТАСС.

Он рассказал, что ранее израильские силы противовоздушной обороны перехватили в районе Красного моря ракету класса «земля - земля», выпущенную в сторону Израиля. По его словам, ответственными за эту атаку следует считать хуситов.

«Это региональный терроризм, направляемый, финансируемый и организованный Ираном. Это глобальная проблема, затрагивающая все части региона», — подчеркнул Хагари.

Он добавил, что Израиль организовал переговоры с Центральным командованием ВС США по поводу этой проблемы, так как совершенно очевидно, что для стабилизации ситуации необходимо создать в Красном море и других районах оперативные группы.

«Мы находимся на высоком уровне готовности во всех секторах, как в обороне, так и в нападении», — указал представитель израильской армии.