Израиль и США обсуждают создание оперативной группы в Красном море из-за хуситов
США и Израиль обсуждают ситуацию в регионе Красного моря, где в последнее время замечена активность вооруженных сторонников йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Они не исключают возможность создания в том регионе оперативных групп. Такое заявление сделал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, передает ТАСС.
Он рассказал, что ранее израильские силы противовоздушной обороны перехватили в районе Красного моря ракету класса «земля - земля», выпущенную в сторону Израиля. По его словам, ответственными за эту атаку следует считать хуситов.
«Это региональный терроризм, направляемый, финансируемый и организованный Ираном. Это глобальная проблема, затрагивающая все части региона», — подчеркнул Хагари.
Он добавил, что Израиль организовал переговоры с Центральным командованием ВС США по поводу этой проблемы, так как совершенно очевидно, что для стабилизации ситуации необходимо создать в Красном море и других районах оперативные группы.
«Мы находимся на высоком уровне готовности во всех секторах, как в обороне, так и в нападении», — указал представитель израильской армии.
Ранее представитель движения Яхья Сариа проинформировал, что хуситы запустили баллистические ракеты в направлении города Эйлат, расположенном на юге Израиля. 4 ноября лидер «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси обещал продолжить атаковать территорию Израиля.