В G7 призвали утилизировать баллистические ракеты Северной Кореи

Лидеры стран G7 призвали к полной и необратимой утилизации оружия массового поражения и баллистических ракет КНДР, об этом говорится в совместном заявлении «семерки» по итогам саммита, его приводит ТАСС. Мероприятие стартовало 6 ноября в формате видеоконференции.

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Мы подчеркиваем наш призыв к полной, верифицируемой и необратимой утилизации всего оружия массового поражения и баллистических ракет Северной Кореи, — говорится в заявлении.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР не исключает возможности нанесения превентивного ядерного удара по США. В Пхеньяне обвинили Соединенные Штаты в планах развязать ядерную войну, заявив, что американцы уже перебрасывают на полуостров свои «стратегические средства».