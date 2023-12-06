Военный летчик рассказал о значении президентского кортежа из Су-35

"А тут целое звено. Долетев, они еще небольшое авиашоу устроили. Тут такой прозрачный звоночек всему миру, что прям набат! Молодцы и те, кто это придумал, и те, кто все организовал, и те, кто реализовал", - продолжил эксперт.