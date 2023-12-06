Военный летчик рассказал о значении президентского кортежа из Су-35
Сегодняшний прилет президента России Владимира Путина в Абу-Даби в сопровождении четверки истребителей Су-35 - редчайшее событие в истории военной авиации сразу по нескольким причинам.
Во-первых перелет из России в ОАЭ был беспосадочным и звено истребителей сопровождало президентский Ил-96 от взлета до посадки.
"В мире нет других таких истребителей, способных пролететь такие расстояния с вооружением, без дозаправки и подвесных баков", - пишет специалист в области боевой авиации FighterBomber.
Для справки: расстояние от Москвы до Абу-Даби по прямой 3742 километров.
Во-вторых, очень немногие страны пускают в свое воздушное пространство иностранные вооруженные самолеты (кроме представителей стран-союзников). Если необходимо выказать уважение высокому гостю, в роли почетного эскорта выступают истребители принимающей стороны.
"А тут целое звено. Долетев, они еще небольшое авиашоу устроили. Тут такой прозрачный звоночек всему миру, что прям набат! Молодцы и те, кто это придумал, и те, кто все организовал, и те, кто реализовал", - продолжил эксперт.