В Госдуме предложили разрешить военную службу по призыву в органах ФСБ

Они были внесены ко II чтению законопроекта о праве Росгвардии иметь в своём составе добровольческие формирования, документ размещён в думской электронной базе. Изменения предлагается прописать в законе «О воинской обязанности и военной службе».

По действующим нормам, граждане проходят военную службу по призыву в Вооружённых силах РФ, органах государственной охраны и других войсках. Поправки дополняют норму закона, позволяя проходить её по призыву в том числе в органах Федеральной службы безопасности.