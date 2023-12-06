Лазарева назначили главным режиссером театра Российской Армии

Александр Лазарев - сын народных артистов России Александра Лазарева и Светланы Немоляевой, много лет работал в Театре Ленком у Марка Захарова. Сыграл графа Альмавива в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро». ТК "Звезда"