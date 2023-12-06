Лазарева назначили главным режиссером театра Российской Армии

Народный артист РФ Александр Лазарев получил пост главного режиссера Театра Российской армии, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Москва24
"Главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии назначен народный артист России Александр Лазарев", - говорится в сообщении. ТАСС
Александр Лазарев - сын народных артистов России Александра Лазарева и Светланы Немоляевой, много лет работал в Театре Ленком у Марка Захарова. Сыграл графа Альмавива в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро». ТК "Звезда"
Лазарев сыграл более 20 главных ролей в спектаклях и снялся в более чем 80 фильмах. Награжден Орденом Дружбы, становился лауреатом Государственной премии России, Премии правительства Москвы, Театральной премии Станиславского и «Хрустальной Турандот». Вечерняя Москва