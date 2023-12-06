Новые БДК станут носителями звена ударных вертолетов Ка-52М
Большие десантные корабли модернизированного проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" будут нести звено новейших ударных вертолетов морского базирования Ка-52М для огневой поддержки десантных операций. Корабли строятся на Прибалтийском заводе "Янтарь" по скорректированному техническому проекту.
Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что корабли станут носителями не одного или двух вертолетов, а полноценного звена Ка-52М, вооруженного противокорабельными ракетами Х-35. Это значительно повысит ударные возможности авиагруппы при поддержке крупной десантной операции.
Так, увеличенный ангар корабля типа "Владимир Андреев", его планируют передать ВМФ РФ в 2024 году, способен вместить звено - до четырех Ка-52М или пять противолодочных вертолетов Ка-27.
Ка-52М - новейший ударный вертолет корабельного базирования. Он оснащен радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой, современной системой управления огнем. Вертолет получит противокорабельную ракету Х-35, может взаимодействовать с беспилотниками типа "Ориона".