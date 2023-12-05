Эксперт объяснил, почему в СВО на Украине участвуют гималайские горцы

Бойцы касты воинов из Непала в зоне проведения специальной военной операции на Украине замечены не в первый раз, заявил NEWS.ru руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По его словам, гималайские горцы присутствуют и в других зарубежных вооруженных формированиях. К примеру, в британской армии служит полк королевских гуркхских стрелков.

Все это делается более централизованно, на основе правительственных договоренностей, — пояснил эксперт.

Куприянов отметил, что власти Непала призывают своих граждан не участвовать ни на одной из сторон в СВО на Украине.

Это объясняется тем, что если с гражданином Непала что-то случится, то для властей будет лишняя головная боль. А вернувшиеся соотечественники принесут еще одну проблему — посттравматический синдром после боевых действий. Поэтому они пытаются хоть как-то контролировать этот процесс, — пояснил Куприянов.

В июне нынешнего года о том, что на Украине по обе стороны фронта замечены непальские гуркхи, сообщал журнал The Diplomat. В начале декабря в украинском сегменте соцсетей распространилось видео с интервью одного из этих горцев, который, как утверждают авторы ролика, принимал участие в конфликте на стороне России. Кроме того, данные о присутствии непальских бойцов в подразделениях ВС РФ подтверждал военкор Марат Хайруллин.

Власти Непала уже обратились к России с просьбой вернуть на родину тела бойцов, которые погибли в зоне СВО, и выплатить их семьям компенсации. МИД Непала попросил Россию не вербовать его граждан после гибели бойцов на СВО.