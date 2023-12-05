WP: Генерал армии США Милли призывал ВСУ «резать глотки русским»

Генерал США Милли призывал ВСУ резать глотки русским
Генерал США Марк Милли призывал украинских боевиков «резать горло россиянам» во время учений в немецком Висбадене в 2022 году. Об этом сообщает The Washington Post.
«Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», — передает слова кровожадного генерала чиновник, который присутствовал при этом разговоре.
Таким образом, Милли хотел «вдохновить» украинцев проводить операции в подконтрольных России районах.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая предложила разрешить украинским офицерам убивать солдат, которые самовольно покинули позиции или отказались от выполнения приказа.
Последние новости и всё самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме «Свободной Прессы».