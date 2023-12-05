Украинский снаряд попал в школу и детсад Донецка
В результате прямого попадания украинского снаряда в Куйбышевском районе Донецка повреждены здания школы и детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что у здания школы №41 в результате обстрела ВСУ повреждены мягкая кровля, фасад, остекление и внутренняя отделка. Кроме того, повреждено остекление детского сада №249.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили не менее 17 снарядов калибром 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.