WP: Украинские МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать российские Су-35

Украинские военные и политики часто жалуются своим американским кураторам и прессе на превосходство ВКС России в воздухе. В частности, имеющиеся у ВСУ истребители МиГ-29 не способны ни обнаружить, ни догнать российские самолеты Су-35.

"Представьте МиГ и Су-35 в небе. Мы их не видим, они видят нас. Мы не можем их догнать, а они нас могут", - приводит The Washington Post слова украинского высокопоставленного чиновника в отставке.

Затем последовало уже привычное: дайте нам современные истребители.

Устаревшие версии МиГ-29, доставшиеся ВВС Украины при разделе советского наследства, имеют радиус обзора в 64 и поражения в 32 километра. Радар "Ирбис" российского истребителя Су-35 способен засекать цели типа "истребитель" на дистанции до 270 километров. Работающая в паре с РЛС система управления огнем может сопровождать до 30 воздушных целей, одновременно обстреливая ракетами с активной головкой самонаведения восемь самых опасных.

Так что насчет "видеть" украинский чиновник абсолютно прав. Что до способности российских истребителей догонять украинские, то максимальные скорости МиГ-29 и Су-35 при должном уходе за матчастью примерно одинаковые - 2,3 Маха. Другое дело, что ВСУ интенсивно используют весьма пожилые истребители без должного технического обслуживания, что, понятно, сказывается на их подвижности. К тому же самолетам ВКС России нет необходимости гоняться за целями. Их догоняют ракеты - выпущенные порой далеко от линии фронта.