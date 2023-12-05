МО: ПВО уничтожила и перехватила 35 БПЛА над Азовским морем и Крымом
Российские военные во вторник нейтрализовали 35 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что воздушные цели засекли ночью. Двадцать два БПЛА были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.
"Еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", - добавили в военном ведомстве.
Ранее стало известно о временной остановке движения автотранспорта по Крымскому мосту. Причина не сообщалась.