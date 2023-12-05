МО: ПВО уничтожила и перехватила 35 БПЛА над Азовским морем и Крымом

Российские военные во вторник нейтрализовали 35 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что воздушные цели засекли ночью. Двадцать два БПЛА были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

"Еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", - добавили в военном ведомстве.