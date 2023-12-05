Столтенберг заявил о планах НАТО по Украине

"Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значительную поддержку Украине. <...> Конечно, есть срочная, постоянная потребность в большем, но союзники демонстрируют не только на словах, но и на деле, что они продолжат предоставлять помощь Украине", - ответил он на вопрос о том, можно ли сказать, что поддержка Украины угасает в свете заявлений властей Венгрии и Словакии, а также победы на выборах в Нидерландах партии, выступающей против военной помощи Киеву.