Вооруженные силы России перешли к тактике полного уничтожения украинской армии. Такое мнение высказал в понедельник, 4 декабря, польский генерал Леон Коморницкий.

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— В настоящее время речь идёт прежде всего об уничтожении украинской армии на основе эффективной обороны, — заявил он.

По словам Коморницкого, последние несколько месяцев украинская армия и союзники Киева допустили ряд ошибок, которые повлияли на провал ВСУ на фронте, передает издание Interia.

Недавно аналитик SwebbTV Магнус Стенлунд заявил, что на некоторых участках фронта украинские военные выживают в среднем два-три дня.