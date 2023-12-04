Польский генерал заявил, что Россия перешла к тактике полной ликвидации ВСУ
Вооруженные силы России перешли к тактике полного уничтожения украинской армии. Такое мнение высказал в понедельник, 4 декабря, польский генерал Леон Коморницкий.
— В настоящее время речь идёт прежде всего об уничтожении украинской армии на основе эффективной обороны, — заявил он.
По словам Коморницкого, последние несколько месяцев украинская армия и союзники Киева допустили ряд ошибок, которые повлияли на провал ВСУ на фронте, передает издание Interia.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине критическая, и предупредил о грядущих плохих новостях. О том, что сейчас происходит в точке боевых действий и насколько плохи дела ВСУ, «Вечерняя Москва» обсуждала со специалистом.
Недавно аналитик SwebbTV Магнус Стенлунд заявил, что на некоторых участках фронта украинские военные выживают в среднем два-три дня.
Столтенберг 27 ноября заявил, что положение украинской армии на фронте очень сложное. По его словам, ситуация в зоне СВО, в особенности на востоке, очень тяжелая, ВСУ несут потери на фоне неизменяющейся линии фронта.