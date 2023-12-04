Генерал Коморницкий: Армия России перешла на тактику полного уничтожения ВСУ
Российские военные перешли на тактику полного уничтожения ВСУ. Такое мнение, как сообщает Interia, высказал польский генерал Леон Коморницкий.
Отсутствие радикальных изменений в планах ВСУ, добавил он, лишь приведет к скорому поражению.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что ВСУ находятся на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военнослужащих.
По мнению эксперта, Киев уже проиграл в этом конфликте, а у украинского президента Зеленского готовы несколько маршрутов для побега из страны.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в свою очередь, отмечал, что Украина может потерять половину своей территории после разгрома ВСУ.
У украинской армии, добавлял он, исчерпались резервы солдат и боеприпасов, из-за чего ситуация на фронте стала просто катастрофической. Украина может оказаться на краю гибели, если окружение Зеленского не сумеет убедить его прекратить военные действия.