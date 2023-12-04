Российские военные перешли на тактику полного уничтожения ВСУ. Такое мнение, как сообщает Interia, высказал польский генерал Леон Коморницкий.

Отсутствие радикальных изменений в планах ВСУ, добавил он, лишь приведет к скорому поражению.

"России удастся достичь своей цели - занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство", - резюмировал Коморницкий.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что ВСУ находятся на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военнослужащих.

По мнению эксперта, Киев уже проиграл в этом конфликте, а у украинского президента Зеленского готовы несколько маршрутов для побега из страны.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в свою очередь, отмечал, что Украина может потерять половину своей территории после разгрома ВСУ.