На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине гудит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, в 23.00 (0.00 мск) тревога была объявлена в Одесской области. В Кировоградской области тревогу объявили в 23.51 (0.51 мск), а в 0.08 (1.08 мск) и 0.12 (1.12 мск) тревогу объявили в Черкасской и Винницкой областях.
Также, согласно карте, тревога звучит в Николаевской области, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
Ранее "СП" писала, что взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне.
«Сообщают о взрывах в Херсоне», — сообщает украинское издание «Страна.ua».