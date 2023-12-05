На Украине объявили воздушную тревогу

Согласно данным карты, в 23.00 (0.00 мск) тревога была объявлена в Одесской области. В Кировоградской области тревогу объявили в 23.51 (0.51 мск), а в 0.08 (1.08 мск) и 0.12 (1.12 мск) тревогу объявили в Черкасской и Винницкой областях.