В Британии объявили собственный оборонный бюджет «непосильным»

Минобороны Великобритании сочло «непосильным» свой план бюджета на 2023-2033 годы. Об этом сообщил Национальный аудиторский офис.

Британское Министерство обороны ежегодно публикует свой «План оснащения», в котором излагаются предполагаемые инвестиции в оборудование и проекты на следующие десять лет. Цель плана — оценить, доступны ли запрашиваемые инвестиции в рамках имеющегося бюджета.

В аудиторском офисе заявили, что десятилетняя программа Минобороны, рассчитанная до 2033 года, является неподъемной, а прогнозируемый дефицит — самым большим за всю историю составления плана (с 2012 года).

По данным аудиторов, планы Министерства обороны по новому оружию превышают бюджет на 16,9 миллиарда фунтов стерлингов. Предполагаемые затраты составляют 305,5 миллиарда при бюджете в 288,6 миллиарда.

По оценке аудиторов, инфляция добавила к счету 11 миллиардов фунтов стерлингов — рост инфляции увеличил расходы на некоторые проекты, при этом министерство обороны не получило финансирования для борьбы с инфляционным давлением. Также произошло значительное увеличение расходов на ядерную и военно-морскую программы.

При этом в бюджет не включена поддержка Украины, дополнительные расходы на которую до сих пор финансировались отдельно.