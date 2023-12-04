Армения не захотела подавать в суд на Россию из-за поставок оружия
Армянская сторона не намерена подавать в суд на российскую из-за того, что не получила оплаченное оружие, заявил замминистра обороны страны Грачья Саркисян.
Вопрос с поставкой оружия, возможно, будет решен в «партнерской атмосфере», сказал Саркисян, передает ТАСС.
В ноябре глава комиссии по обороне и безопасности Армении Андраник Кочарян заявлял, что контракт на поставку вооружений от России имеет сроки, а также санкции при нарушении этих сроков.